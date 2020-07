¿Por qué lloró Nelson Velásquez en concierto virtual?

“Los artistas se deben a su público”, esta es una de las frases que más a menudo expresan los músicos como una forma de agradecerle a todos esos seguidores que apoyan su talento, es por esto que para el cantante de vallenato, Nelson Velásquez, hacer un show virtual se convirtió en uno de los momentos más nostálgicos de su carrera.

Durante el fin de semana, el intérprete de ‘Para Olvidarte’, hizo parte de este tipo de eventos online, que han surgido como alternativa de ingreso para todos los artistas mientras vivimos la pandemia. Cuando estaba a punto de iniciar una nueva canción, el sentimiento embargó a Nelson, que no dudó en manifestar lo duro que es cantar sin público (presencial). “Les quiero confesar algo, no sé mis colegas del vallenato o de otros géneros que han hecho estos desconectados. No sé cómo han hecho, se necesita demasiada paciencia, de todo, para no extrañar a la gente, al público, al que te hala, al que te dice ‘vé, cántame esta canción’, que la foto”, fueron las primeras palabras que entregó.