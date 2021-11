Ante esto, miles de seguidores siempre le preguntan por su padre y la razón por la que no lo menciona, teniendo en cuenta que, ella una vez dijo que no utiliza el apellido paterno sino que prefiere el materno.

La famosa explicó que sus padres se separaron cuando ella era una niña, por lo que siempre los culpó por eso, sobre todo a él especialmente por no estar con ella mientras crecía.

El nombre real de la actriz es “Lina Fernanda González Tejeiro”, sin embargo, siempre se ha dado a conocer como Lina Tejeiro y aunque actualmente no tiene mala relación con él, ella prefiere seguir usando ese nombre artístico, que ya todos conocen.

“Muchos me pregunta por mi papá, es Manuel Eduardo González, muchos me conocen como Lina Tejeiro, pero soy: Lina Fernanda González Tejeiro.

Hija de Manuel Eduardo González y Ruth Vibiana Tejeiro”, comenzó una publicación que hizo en junio junto a una foto de su papá.

Agregó que “debo confesarles que toda mi vida crecí culpando a mis padres por sus decisiones y más a mi papá por no estar junto a mi cuando crecí. La vida nos separó. Pero cuando nos veíamos me quedaban los recuerdos más hermosos junto a él, me tomaba de la mano y por los andenes de Villavicencio me decía: Lina Fernanda González Tejeiro, señorita Meta”.

Finalmente, terminó su relato mencionando que “después de tantas cosas vividas, incluida la pandemia, de tantos errores cometidos y aprendizajes, entendí que cada vida es un proceso, que yo también cometí o voy a cometer los mismos errores, que familia solo hay una y que debemos honrar y respetar a nuestros padres, ellos nos dieron la vida”.

Actualmente, Lina tiene una relación cordial con su padre y es muy unida a su mamá, con quien comparte gran parte de su tiempo libre.