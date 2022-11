¿Por qué hijo de Luisa Fernanda y Pipe Bueno tiene ojos azules?

“Yo tengo aquí un debate con mi mujer y es que todos los bebés nacen con una telita gris, pero Luisa dice ya que son ojos claros. Pilas, yo no digo que no, porque puede ser”, dijo Pipe Bueno en las historias de Instagram.

Ante las reiteradas preguntas de los usuarios sobre los ojos del niño, Luisa no tuvo otra opción que responder. Por un lado, para Luisa, el color claro en los ojos de Domenic será el que él tendrá durante toda su vida, mientras que para Pipe, no lo cree así.

La influencer no dudó en compartir un video en el que aparecía toda la familia, en especial el bebé, quien recibió cientos de elogios, sin embargo, no faltaron los que hicieron énfasis en que Domenic salió con ojos claros y los famosos ninguno de los dos tiene los ojos así. (Video: Luisa Fernanda reveló por fin el rostro de su segundo hijo, Domenic)

Des el pasado 24 de noviembre que Luisa Fernanda W reveló el rostro de su segundo hijo, Domenic, las redes no han parado de hablar del bebé, sobre todo de sus ojos azules.

Y agregó: “O sea, es que puede que le cambie el color, pero no van a dejar de ser claros, porque la melanina del ojo ya es clara. Máximo no nació así, eran negros”.

Finalizó diciendo que: “O sea, Lu es oftalmóloga, yo no sé en qué momento, pero no, puede que sí, o sea, yo la verdad digo como que toca esperar. Igual, para resolver la duda del ojo claro, les recuerdo que mi hermanita es de ojos claros, Lu tiene unos ojos como miel, que tienen que ver con la luz del día, y mi abuela materna también tiene ojos claros, entonces la generación, o sea, mis hijos podrían tener ojos claros”.

Aunque con estas declaraciones no respondieron a la duda de sus seguidores, lo cierto es que tanto el cantante de ‘Cupido fallo’ como la creadora de contenido están a la expectativa de lo que pueda pasar con los ojos claros de Domenic, pues podrían cambiar como en ocasiones pasa. (¡Nació Domenic, el segundo hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno!)

Cabe mencionar que Domenic nació el 27 de octubre y llegó días antes de la fecha esperada. Por eso, el pequeño es considerado un bebé canguro. En aquella ocasión la misma Luisa lo contó.

“Yo entro al baño, hago chichí, pero luego siento que me baja agua involuntaria. Inmediatamente le consulto a mi médico obstetra y me dice que eso no es normal y que vaya a urgencias”, fue parte de lo que contó la influenciadora.

Actualmente, Luisa y Pipe se ven muy enamorados y felices por su familia conformada por sus dos hijos, Máximo y Domenic.