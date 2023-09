¿Por qué dicen que a Karol G se le subieron los humos? Este video la delata

Karol G y Feid ya no ocultan su amor tras verlos juntos de la mano en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, un hecho en particular por parte de la intérprete de “Mi ex tenía razón” desató la polémica en las redes sociales. ¿Se le subieron los humos a la exnovia de Anuel AA?

Sin embargo, la actitud de la cantante colombiana llamó la atención de los internautas en redes sociales. Resulta que la exnovia de Anuel AA no solo rechazó el regalo de su fanático, sino que le propinó un leve empujón mientras se dirigía con Feid rumbo a la camioneta que los esperaba. Lea aquí: “Yo le fallé a una mujer virtuosa”: las duras palabras de Camilo a Evaluna

“¡Qué desaire a la chica, no aceptó las flores!”, “Ella ni caso le hizo a sus fans hasta rechazo las flores pero ayyyy si hubiera sido Yailin Dios me imagino la acribillada que le estuvieran dando”, “Rechazó el ramo, a Karol ya vi como hace un año se le subió la fama”, “Arrogante me pareció con la persona de las flores”, “¿Por qué no agarran las cosas que con esfuerzo les regalan?”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.