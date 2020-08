¿Por qué Andy Rivera tuvo que ser operado de urgencias?

El artista reveló que desde hace varios años padece de una hernia discal y que aunque a principios de año, se había sometido a un procedimiento para tratarse el problema, este no hizo efecto en aquel entonces. “Ya me hice este procedimiento a principio de año, no me funcionó, estaba desacondicionado físicamente, no tuve mayores resultados pero el doctor me dice que esta vez puedo tener resultados maravillosos debido a las terapias que me vengo haciendo con mucha disciplina desde abril. Tengo menos peso y todas esas cosas van aportando a que la hernia vaya haciendo menos ruido”, comentó.

El mismo Andy se encargó de explicarle a sus fans de qué se trató el procedimiento pues ya se encuentra en casa terminando de recuperarse. “Es un bloqueo en la columna, básicamente lo que hacen es sedarte y con un aguja interesante van al nervio que está afectado y a zona de la hernia, te ponen unos medicamentos para el manejo del dolor, para desinflamar y montón de cosas positivas”, expresó el artista.

Antes de finalizar los agradecimientos a sus seguidores por su preocupación, Andy confesó que este problema lo aqueja hace varios años. “Esta hernia, que tuve hace unos años atrás, ha sido una de mis mejores maestras. Andar por la vida con un dolor todo el tiempo que no permite que te sientes, reírte, toser, ni siquiera ir al baño, se vuelve en un reto a la paciencia. Le doy gracias a la vida por esto. Hoy puedo tolerar personas con genios difíciles y muchas cosas más”, finalizó.