¿Por pura publicidad? La Tremenda dice que no drogó y abusó de su pareja

“No me quiero morir”: presentadora de Caracol sufre grave accidente

“No me quiero morir”: presentadora de Caracol sufre grave accidente

“Muchachos, somos influencers, eso era polémica para que le fuera bien al video. Osea, si ella me hubiese hecho eso, la dejo ¿Una vieja así de loca pa’ qué?”, sentenció Jordan Galván y su esposa lo interrumpió para contar que: “Aparte no lo hubiéramos contado. Pero gracias por la publicidad, todo fue para generar vistas”.

Además, le pidieron disculpas a la audiencia por la farsa que contaron, puesto que ha llegado muy lejos y sus declaraciones pueden ser consideradas como un delito. Lea aquí: Actriz de Disney es CEO de la empresa espacial Northwood Space

“Jamás pensé recibir comentarios tan fuertes y malos, yo sé que en parte es culpa mía por hablar de estos temas en un podcast, algo que no es real. Yo no soy ninguna violadora, ni maltratadora, ni manipuladora. En la relación tenemos problemas como todas las parejas, pero jamás he llegado a estos casos con mi pareja”, dijo Dailyn Montañez.