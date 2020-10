¿Qué sentimientos tienes de celebrar 15 años de carrera?

Celebrar 15 años es algo muy importante para mí. Desde que comencé la carrera siempre fue un sueño grabar una canción, luego un disco, cantar en diferentes escenarios. Arrancar en Cartagena cantando en muchas partes, colegios, plazas, discotecas. Comenzar trabajando todos los días, cantando gratis, tocando muchas puertas tratando que conocieran canciones. No he parado nunca. Son 7 álbumes con más de 25 sencillos. He compartido con muchos artistas, he viajado por toda Colombia, lo que me ha hecho sentir privilegiado porque entre tanto talento que hay, uno tiene que ser agradecido con cada tarima donde nos escogen. Echo para atrás y tengo gratitud con las personas que han trabajado conmigo, que han dejado huella, músico, promotores, mánagers. Cada persona es muy especial en mi vida. Sentimientos de nostalgia y alegría. Se ha hecho con honestidad, amor, cantándole a la tierra, al amor.

¿Qué nos puedes adelantar del show de este 2 de octubre?

Se llama ‘Jerau, 15 años de historias’. Allí estaré cantando canciones mías que han sido éxitos, nuevas, versiones de canciones, acústicas. Sorpresas, amigos, un concierto que soñé en muchos escenarios en Colombia pero por lo que pasa el mundo tocó hacerlo así porque no me quería quedar sin hacer nada. Algo virtual para compartir con mis músicos, sin trabajo, hemos pasado momentos complicados porque la industria del entretenimiento ha vivido cosas difíciles. Vamos a hacer este show virtual, algo con calidad, mucho amor. Es un concierto dirigido a familia, amigos y personas que están en Ecuador, Perú, Chile, por supuesto colombianos. Después del concierto, compartiremos con la gente, contaremos anécdotas, estarán amigos también cantando.

Un mensaje para los seguidores que han estado ahí al pie del cañón durante todo este tiempo

De verdad que solo gratitud, un compromiso grande de lanzar canciones de este tipo, que mantengan mi esencia. Con lo Caribe, romántico, la alegría que identifica mis canciones. Me siento orgulloso, porque en 15 años han cambiado muchos, y que sigan escuchando mi música, me da mucho sentimiento de gratitud. Están en mi corazón por siempre.

¿Qué has hecho para mantenerte vigente?

Esto es una carrera de altibajos, de resistencia, donde hay que inventarse nuevas cosas pero siendo original. Pienso que lo más importante es la pasión que le pones a las cosas. Es entender que Dios te dio un don. Los que estamos aquí es porque nacimos y entendimos que esto es un proceso serio y responsable con los demás.

¿Qué ha significado el 2020 para ti como músico?

Es el año que más he escrito canciones. Más de 30, he lanzado 7, el año que más he lanzado canciones. Cuando empezó la pandemia nunca pensé que iba a tener un año tan musical, también he aprovechado para aprender Ukelele viendo videos en YouTube. He compuesto unas seis canciones con el Ukelele, se ha vuelto mi mejor amigo. Es un instrumento práctico para viajar, para la playa y para darle vida a muchas canciones. Todos estamos esperanzados en este viernes, todos queremos soltarla completa ese día, toda la energía que tenemos de todo este tiempo.