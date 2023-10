¡Por la corona! Camila Avella quiere ser la tercera Miss Universe colombiana

—Creo que están concentrados en lograr encontrar una mujer empoderada, segura de sí misma. Pero, además, es una oportunidad que nos dan a las mujeres que somos casadas y madres, que podemos seguir viéndonos bellas, emprendedoras y que podemos seguir cumpliendo nuestros sueños. Están rompiendo con muchos estereotipos para seguir evolucionando.

Para Camila, que eventos como estos no tengan en cuenta el estado civil de las participantes es un primer paso para dejar encasillar a las mujeres.

—Este tipo de concursos sólo era para jovencitas y solteras, pero creo que es un gran avance que se entienda que una cosa no tiene que ver con la otra, que las mujeres casadas, las que somos madres, perfectamente podemos participar y lograr un importante resultado.

Sobre su preparación, Camila detalló que se ha enfocado en la inteligencia emocional, en sentirse cada día más segura, con más confianza. Precisa que fue muy retador, desde que su participación como Miss Casanare, en especial en el proceso de encontrar el balance entre su vida personal, familiar y profesional, pero reiteró que era cuestión de orden y de tener claro que esto fue algo que siempre quiso y por eso está lista para demostrar que va a conseguir ese sueño.

Ganar Miss Universo implicaría un nuevo cambio de vida, pero Camila tiene claro que, desde que entró al concurso, el cambio sería una constante.

—Desde que me inscribí en Miss Universo Colombia ya sabía que dado caso de ganar, cambiaría mi vida y la de mi familia, con muchos compromisos, con una gran responsabilidad, pero así como lo he venido demostrando todo este tiempo, mi esposo ha estado a mi lado, asegurándome que si me tengo que ir para Tailandia o al fin del mundo, él siempre me acompañaría. Es algo que me hace sentir muy tranquila, porque yo he estado para él en sus proyectos y ahora cuento con él en los míos.

El 3 de noviembre viajará a El Salvador, Camila Avella quiere llevarse la energía de todos los colombianos para que “si Dios quiere, volver con la tercera corona para Colombia”.