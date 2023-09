¡Por fin! Hoy se estrena la segunda temporada de Pasión de Gavilanes

Pasión de Gavilanes es junto a Yo soy Betty, la fea y Pedro el escamoso una de las telenovelas colombianas más exitosas de este siglo. Además de la alta recordación, estas producciones también se emitieron en el exterior, les hicieron versiones y ahora les están haciendo secuelas y nuevas temporadas.

Precisamente esta semana se estrena en Colombia la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, con todo el elenco original de la historia vista en 2003. En escena estarán los hermanos Reyes, interpretados por Mario Cimarro (Juan), Michel Brown (Franco) y Juan Alfonso Baptista (Óscar) y las hermanas Elizondo, personificadas por Danna García (Norma), Paola Rey (Jimena) y Natasha Klauss (Sara).

En entrevista con Colprensa, Paola Rey habló del estreno de la segunda temporada.

¿Fue difícil adaptarse otra vez al lenguaje, a los modismos, a la forma de hablar del personaje?

“Siento que parte del sello que tuvo la primera temporada fueron los diálogos que planteó Julio Jiménez (libretista), que no es algo fácil para el actor, porque no es una forma normal de hablar. En la primera temporada fueron más exigentes, más estrictos, no se podían cambiar mucho los libretos y eso fue un gran reto. Hoy siento que ese tono es el sello de Pasión de Gavilanes. En esta segunda temporada fueron un poco más permisivos, en lo personal traté de conservar esa esencia y les decía a mis compañeros que lo hiciéramos, porque siento que eso fue lo más representativo de la primera temporada”. Lea aquí: ¡Colombianísima! Shakira sorprendió con sombrero vueltia’o en los MVAs