¡Por fin! Feid lanza su álbum “Mor, no le temas a la oscuridad”

El artista colombiano Feid, presenta su álbum más versátil hasta la fecha, con un enfoque más global que amplía sus sonidos con una impresionante producción y que una vez más demuestra su gran habilidad para la composición.

“Mor, no le temas a la oscuridad”, es una analogía con ver a la penumbra de una manera diferente, que a pesar de cualquier situación adversa, todos podemos brillar por lo que queramos lograr, su nombre es un homenaje al aclamado programa de los años 90 de Nickelodeon, “Are You Afraid of the Dark?”