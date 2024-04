“Ponte Bonito”: el regalo de Systema Solar para Barranquilla en su cumpleaños

La nueva canción de Systema Solar, además de ser el primer sencillo de su próximo disco “El Futuro Primitivo”, es un homenaje a la Barranquilla alegre, emprendedora y soñadora. Se trata de una dedicación sonora al territorio del Caribe colombiano que, en algún momento describió Joe Arroyo con palabras imborrables como: “Bella, encantadora / Con mar y río / Una gran sociedad”.

Algunos años después, el colectivo creativo de contenidos musicales y visuales se adentra en la gestación de un regalo a esa ciudad pujante, rumbera y apasionada, que siempre marca el ritmo de su evolución a partir de sus tradiciones y su cultura. De ahí que Systema Solar le rinda tributo a Curramba la bella desde una propuesta musical innovadora.

“Vivo en Barranquilla desde los 17 años y mi vida ha estado guiada por el trabajo comunitario con la música y la radio. Ha sido desde los barrios de la denominada ‘Arenosa’ en donde he crecido como ser humano, gracias a la energía, creatividad y pujanza de la gente de esta ciudad. Creo que he ayudado a construir y consolidar esta urbe, así como ella también me ha forjado en gran medida. Por eso yo me pongo bonito pa’ Barranquilla. Es un acto sincero de entrega y disposición”, dice Walter “Índigo” Hernández, integrante de la banda.