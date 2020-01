Polémica por colaboración entre Shakira y Anuel AA

Shakira sacudió las redes sociales en la tarde de este sábado con un anuncio: la cantante posteó en Instagram una foto en la que aparece junto a Anuel AA para informarles a sus fanáticos que el sencillo del que tanto se ha hablado con el cantante de trap por fin está listo, se llama ‘Me gusta’ y se estrenará el lunes.

(Lea aquí: Fan intentó robarle lujoso reloj a Anuel AA en pleno concierto)

“Nuevo sencillo!!! New single!!!”, es parte del mensaje que acompañó la publicación, que de inmediato recibió buenos comentarios y algunos no tan buenos. Muchos de los fanáticos de ambos intérpretes elogiaron la colaboración, pues la consideran una “bomba”, pero otros manifestaron sentirse “decepcionados” pues, según ellos, Anuel AA no es “tan bueno” como para estar a la altura de Shakira.