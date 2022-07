Polémica en la champeta: las fuertes críticas de Koffee a Luister

Lo del top 3 pues así se considera él y cada quien tiene derecho a sentirse Michael Jackson cuando obtiene sus cositas”.

Koffee, el Kafetero.

Todo comenzó porque en medio de la entrevista, Luister mencionó a Koffee, el Kafetero, a quien catalogó como su “hermano”, y dijo que el artista le advirtió sobre situaciones que podría afrontar antes de alcanzar sus sueños en la música: “Una persona no tiene el derecho de decir, no, tú no vas a hacer eso... en dicho momento me lo dijeron y yo sé que se lo han dicho a muchos artistas (...) de hecho Koffee me dijo una vez -por eso yo lo quiero, es mi hermano- me dijo, te va a pasar esto, te van a decir esto y esto... y yo, bueno”, luego el presentador lo interrumpe diciéndole que cuando eso le ocurrió eran señales de que iba por buen camino, entonces Luister retoma la palabra y asegura: “me dijo (Koffee): viste, te lo dije, entonces yo... pues, decidí abrir mi camino”, finaliza.

A raíz de esto, el intérprete de ‘El Chicle’ hizo un comentario, al parecer, sobre aquellos artistas que sienten que se les ha subido la fama: “Lo del top 3 pues así se considera él y cada quien tiene derecho a sentirse Michael Jackson cuando obtiene sus cositas. Yo en mi entrevista con @dimeloking hago una explicación del por qué se me respeta y hablo un poco de mis logros... es normal, cada cabeza es un mundo. Dejemos que Luister trabaje duro para que sostenga su palabra y la posición donde él se ve. A mí tampoco me gustó mucho no estar en el top, me imagino a @kevinflorezmusic @twisterelrey @zaidermusic @youngfelprefe @papomanlaleyenda @eddyjayoficial. Incluso a todos los pioneros, Pero vamos pa lante”. El artista se extendió en su comentario al punto de decir que él es el “número 1 del top en la champeta en mi mente (por ejemplo)”, mencionando a Míster Black, “voy por ti, hermano mayor”, dijo. Ante las palabras de Koffe, el Kafetero; Luister, La Voz no se quedó callado, pues lanzó un comentario en la misma publicación.