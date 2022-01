El cantante vallenato Elder Dayan Díaz, hijo de Diomedes Díaz, se molestó tras tener menos de 10 minutos de presentación en el súper concierto de Los Tigres del Norte en la ciudad de Bucaramanga, hace aproximadamente un mes.

"Disculpen, Bucaramanga, ustedes merecen cosas mejores que estas. Hoy yo no vengo a cantar por plata, yo vengo a cantar por un público que nos quiere escuchar cantar a nosotros. Pero aquí hay unos 3 o 4 payasos, porque eso es lo que son, unos payasos... Discúlpenme, entonces, que me esté gastando tiempo, porque solo me dieron 8 minutos. Entonces, para los organizadores, para la próxima, un poquito más de tiempo, de organización...", expresó molesto el artista.

Los cibernautas comenzaron a rumorar que esta sería una “pulla” para Silvestre Dangond, pues el nacido en Urumita dijo en uno de sus conciertos a sus músicos que hijo del cacique cantaba “hasta en los velorios”.

“Organícese, ahorre, porque voy hasta los 55 años, luego va tener que andar con Diego Daza, Elder Dayan, con toda esa gente que cantan hasta en los velorios”, afirmó Silvestre en esa ocasión.

Ante este comentario Elder ya había dado una respuesta desde su cuenta de Twitter: "Señor gran cantante, en la música todos pasamos por la etapa donde queremos tocar hasta en los "velorios" como lo manifestó, o ¿Acaso usted inició cobrando los millones que cobra?", respondió el hijo de Diomedes Díaz.

En esta ocasión Elder Dayan Díaz aclaró esos rumores y dijo que su expresión de ‘payasos’ “no fue para ningún colega ese día, en ese momento personas de “logística” querían sabotear nuestra presentación reduciendo el tiempo... por eso lo hice, para que Bucaramanga supiera lo que estaba pasando y no dijeran que yo solo fui por mi plata y canté 8 minutos...”.

El artista es uno de los herederos del talento del cacique, pero no sólo heredo su gran voz, sino también su carácter al defenderse, pues él no se queda callado.