“Podría ser tu mamá”: Carolina Gómez pone a suspirar a hombres menores

La conexión instantánea fue evidente, y el misterioso admirador no dudó en presentarse y entablar una conversación.

En medio de la charla, la actriz confesó que en un momento se hizo una pregunta interna que la tomó por sorpresa: “¿Y este niño cuántos años tiene?”. Sin embargo, la cortesía no impidió que Carolina Gómez expresara su asombro de manera sutil. “Gracias, me subiste la autoestima, pero creo que no me parece apropiado”, respondió la actriz ante la invitación insistente del joven. Lea aquí: Comparan a Claudia Bahamón con Carolina Gómez y así responde la presentadora