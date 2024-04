Piter Albeiro aclara “dudas” tras las fuertes críticas por sus lujos

“Las personas que me conocen o han seguido mi carrera nunca han podido decir que yo haya hecho algo diferente a trabajar, porque me han visto desde el 2003 o 2004 después de haber ganado Sábados Felices, comenzar un proyecto muy bonito que consistía en hacer 40 horas seguidas contando chistes en los centros comerciales y en los supermercados. Yo conseguía que las empresas me patrocinaran cada hora, y así ganaba mucha plata. Entonces, empecé a ganar dinero, no de manera fácil, porque no cualquiera lo hace; de una manera constante, ya que lo hacía cada mes desde una ciudad y un supermercado diferente”.

Piter también aclara que no se limitaba a un solo trabajo. Siempre buscaba tener múltiples fuentes de ingresos. "No solo dependía de eso, también hacía programas de radio, trabajaba en Caracol en Sábados Felices, tenía sueldos y otros ingresos de diferentes lugares".

En 2006, logró el récord mundial al contar chistes durante 101 horas consecutivas. “Para alguien que no está familiarizado con esos números, que no conoce esos procesos y que simplemente empezó a escucharme después de un espectáculo en el que hice 600 o 700 presentaciones, es fácil que alguien en Twitter, o una persona que no ha seguido mi carrera, no esté al tanto de esas cosas. Llevo más de 10 años en Estados Unidos, adonde fui para expandir un poco más mi carrera a nivel internacional”, afirmó.

También señaló: “En parte no los culpo por pensar que obtuve todo de la noche a la mañana, porque ellos no me acompañan a las 4:00 am para entregar un auto de mi renta de autos, ni son testigos de cómo me quedo hasta la 1:30 o 2:00 de la mañana cerrando el restaurante porque está abarrotado. Yo mismo entro en la cocina, lavo platos, actúo como mesero o lo que sea necesario. Ellos no están ahí para verlo. Es muy fácil cuestionar porque mi pasión son los autos”, afirmó.