Pirry reapareció y dejó parte de tranquilidad a sus seguidores en redes

Luego de que el pasado fin de semana Pirry preocupó a sus seguidores con la noticia de que tuvo que internado en el Hospital San Rafael, de Tunja, por un cuadro de depresión, ahora el mismo periodista se encargó de mandar un parte de tranquilidad.

(“Pirry permanece bajo vigilancia”: último parte médico)

Con una foto en Instagram, Guillermo Arturo Prieto La Rotta agradeció a los usuarios el cariño y los mensajes de aliento que le han mandado, además habló un poco sobre su problema de salud, que, según él, viene afectándolo desde hace mucho tiempo.

“Gracias totales. Durante estos últimos tres días he recibido gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño a propósito de mi estado de salud ( y eso que no lo había hecho público ). Muchos de ustedes no lo saben pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes. Esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro “Pirry y el volcán”, comenzó diciendo Pirry.