Piqué querría tener otro hijo, pero Clara Chía estaría en desacuerdo

En el fútbol, el portugués Cristiano Ronaldo y James Rodríguez han sido dos de los grandes y más reconocidos futbolistas que han acudido a gestación subrogada para tener hijos.

De acuerdo con los medios mexicanos y españoles, Clara Chía no querría embarazarse, como en su momento lo hizo Shakira, quien dio a luz a dos niños: Milan y Sasha. No obstante, dicha información no se ha confirmado o desmentido. (Le puede interesar: No irá al Festival Vallenato: millonaria cifra rechazó Silvestre Dangond)