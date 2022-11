Piqué habría dirigido unas palabras a Shakira tras retirarse de las canchas

El duelo del Barcelona era contra el UD Almería por la fecha 13 de la liga de España y quedó 2 goles por 0 a favor de los catalanes. Piqué jugó 85 minutos del encuentro y al ser sustituido, el Camp Nou se llenó de aplausos por todas las alegrías que el jugador le brindó no solo al Barcelona sino también a la selección española. Lea aquí: Video: ¿Piqué y Clara Chía ven el video de ‘Monotonía? Se hace viral

¡Hubo polémica! Caramelo impactó en ‘La Descarga’, pero no le alcanzó

¡Hubo polémica! Caramelo impactó en ‘La Descarga’, pero no le alcanzó

En medio del discurso, Gerard lanzó un comentarios que muchos interpretaron que sería para la cantante colombiana, con quien sostuvo una relación durante 12 años, de los cuales nacieron sus hijos Milan, de 9 años, y Sasha, de 7.

El exfutbolista dijo con voz entrecortada que le da gracias “a la vida porque a veces te das cuenta que querer es dejarlo marchar”, comentario que hizo estallar las redes sociales, ya que su ruptura con la artista es muy reciente y aseguran que fueron dirigidas hacia la madre de sus hijos. Le puede interesar: ¿Quiere volver? Gerard Piqué fue a apoyar a Shakira en un difícil momento

Cabe destacar que la actual pareja de Piqué es Clara Chía, quien habría sido el detonante para que la relación del español y la cantante terminara. Incluso, algunos medios internacionales habían dicho que el nuevo amor de Piqué no asistiría a su último encuentro, pues no quería ser blanco de críticas. No obstante, la mujer asistió y se le vio muy acaramelada con el jugador luego del partido.