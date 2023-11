¿Pipe Bueno se va de Colombia?, esto es lo que se sabe

Además, con su rol como jurado del exigente programa de imitación ‘Yo me llamo’, su popularidad ha aumentado significativamente, llegando a otros públicos. Y junto al maestro Escola y Amparo Grisales, son los encargados de elegir al mejor imitador de la nueva temporada del programa. Lea aquí: La foto por la que muchos dicen que Luisa Fernanda está embarazada

Camila Avella aseguró que no sintió el apoyo de Colombia en Miss Universo

Aunque sus raíces son colombianas, Pipe se ha enamorado de la cultura mexicana, sobre todo de su amplia diversidad musical. Su pasión por el género popular fue heredado de sus padres, quienes lo educaron con la admiración por figuras como Vicente Fernández y los actores de la Época de Oro del cine mexicano.

"Mi familia me influyó y me puso a escuchar esta música porque siempre han sido admiradores de esta cultura", afirmó Pipe en una entrevista.

Y como tributo al amor que profesa por esta cultura, abrió junto a su prometida Luisa Fernanda W, su propio restaurante mexicano, Rancho MX, situado en exclusiva zona en Bogotá.