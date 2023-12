Peter Manjarrés contó cómo es su relación con Silvestre Dangond

“En el parque de la leyenda, tanto los seguidores de Peter como los de Silvestre nos apoyaban a ambos. Yo no soy celoso, él sí es un poquito celoso, pero ya estamos sobre el bien y sobre el mal. Estamos en un momento maduro de nuestras vidas, disfrutando juntos, no peleando”, dijo Peter.

“Él me invitó a un homenaje en Valledupar, pero estaba recién operado y no pude ir. También me había invitado a un concierto en Bogotá, pero no pude asistir debido a mis presentaciones los fines de semana. Él pensaba que eran excusas mías”, aseveró. Lea aquí: Envían a la cárcel a la señalada responsable de robo a la casa de Silvestre Dangond

Por otro lado, lanzó una noticia que sorprendió a todos los seguidores y que los tienen ansiosos: “Queremos hacer una colaboración, un álbum completo juntos. Sé que la vamos a romper”, concluyó.