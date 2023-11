Peso Pluma es criticado por el número de guardaespaldas que lo custodian

El cantante mexicano Peso Pluma, de 24 años, fue visto visitando un centro comercial rodeado de más de un guardaespaldas, tras recibir amenazas de muerte en Tijuana el pasado 12 de septiembre.

Ante la delicada situación, su disquera anunció la cancelación del concierto en la ciudad. No obstante, el cantante, que había guardado silencio, habló con The New York Times y aseguró que, a pesar de las amenazas, se siente bien y seguro. Lea aquí: Peso Pluma entró en la lista de líderes más relevantes de Forbes