Peso Pluma en el top 10 de sencillos más vendidos en 2023

En cuarta posición, se situaron ‘Die For You’, de Ariana Grande y de The Weeknd, quien situó por tercera vez una de sus canciones entre los cinco primeros puestos de la lista de la IFPI, tras lograrlo con ‘Blinding Lights’ y con ‘Save Your Tears’.

Antes de Peso Pluma, que obtuvo el sexto lugar, se ubicó Harry Styles con su ‘As It Was’. Lea aquí: Nicki Nicole y Rauw fueron vistos muy “cercanos” en club nocturno

Justo después se encuentran ‘Cruel Summer’, de Taylor Swift, que obtiene dos puestos de esta lista -también el noveno, con ‘Anti-Hero’- y, en octava posición, ‘Last Night’, de Morgan Wallen.

Cierra la clasificación ‘Seven’, de Jung Kook, en un año en el que estuvieron representados artistas de diez nacionalidades diferentes, frente a las seis de la edición anterior.

El director de Clasificaciones Globales y Certificaciones de la IFPI, Lewis Morrisons, felicitó a Cyrus por encabezar la lista “en tantos países al mismo tiempo”, según un comunicado. Lea aquí: Peso Pluma pisará fuerte en Norteamérica con su gira ‘Éxodo’

“Esta canción, junto a su mensaje de empoderamiento, resonó en todo el mundo y es la definición de un verdadero éxito global”, consideró.