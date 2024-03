Peso Pluma confirmó si estuvo o no en rehabilitación

Sin embargo, el cantante de corridos reveló la verdad de estos rumores recientemente en una entrevista que concedió a la revista Rolling Stone. “La gente siempre tendrá algo que decir sobre lo que estoy haciendo y creará su propia narrativa. Pero la realidad es que todos estos días he estado en el estudio trabajando en Éxodo”, fue lo que confirmó Peso Pluma.

El artista aseguró que está aprendiendo a gestionar su imagen pública y lo que conlleva la vida a través de la fama. Y agregó que existe un mayor interés en situaciones negativas que en los logros importantes que está alcanzando.: “creo que a los medios les conviene diez veces más tener malas noticias que buenas. La gente habla más de las cosas malas que de las buenas”, enfatizó. “No, no es fácil, pero creo que día a día estoy aprendiendo a que me importe una mier... todo”, dijo. Lea aquí: Esta sería la influencer que estuvo con Peso Pluma en Las Vegas

No obstante, no se ha confirmado la información relacionada con su paradero actual. Incluso el medio mexicano Milenio se presentó en el centro de rehabilitación para intentar confirmar si el cantante de corridos había sido internado anteriormente y si se encontraba actualmente en el lugar, pero no obtuvieron respuesta.