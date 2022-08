Pese a las críticas, Danna Paola le dijo adiós a sus inseguridades

Lista para darlo todo en los Kids’ Choice Awards México como conductora y performer, Danna Paola confiesa este martes en una entrevista con Efe que experimenta la versión más auténtica de su carrera rumbo a su gira “Éxtasis”, mientras trabaja a la par en un nuevo disco.

“Ahorita estoy siendo yo, esta Danna artista con un nuevo concepto donde estoy siendo 100 % yo. Es muy ‘cool’ haberlo encontrado y haberme podido quitar todas estas inseguridades y al final decir ¡esta soy yo!”, afianza la cantante mexicana de 27 años. (Danna Paola responde a críticas por su “extrema delgadez”)

Danna acaba de cumplir un sueño al agotar en poco tiempo las entradas para su primer concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México después de una larga trayectoria.

Este será uno de los muchos conciertos de una gira internacional que nunca antes ha experimentado y que asegura que “muere” de ganas por realizar.

“Es un éxtasis, por eso le puse así a mi tour, porque para mí esa sensación de estar arriba del escenario es un éxtasis”, cuenta la también actriz, quien confiesa que no deja de tomar clases de canto y de prepararse.

Para Danna, los conciertos también son “rituales sagrados” en los que tiene la oportunidad de ver materializado todo su trabajo y un espacio de conexión muy especial con sus seguidores.

“Para mí, es muy sagrado dar un buen espectáculo y dar algo con mucha calidad y profesionalismo”, dice.

“Es el único lugar en el que todo lo que trabajé el año, los lanzamientos, los videos, que también es increíble, se ve reflejado, es como la cúspide de un álbum cuando estas en vivo y escuchas a un estadio, a una arena”, añade.

Además, también es el espacio en el que puede sacar a su propia Sasha Fierce (el alter ego, de Beyonce) y transformarse en un ser diferente al que es a diario.

“En el escenario me convierto en eso que no soy en la sala de mi casa. Me olvido de todo y me transformo completamente, es el sitio en el que me siento más segura de mí misma, más sensible y conecto muy ‘heavy’ (fuerte) con mi público y con cada alma que esta ahí”, menciona.