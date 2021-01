Luego de que el pasado 31 de diciembre de 2020 Epa Colombia sorprendiera a sus seguidores con la noticia de que había terminado su relación con Diana Celis, ahora el tema vuelve a sonar en redes. (Lea aquí: ¿Por infidelidad? Epa Colombia recibió el 2021 soltera)

Esta vez, la influencer contó que había regresado con Celis y le había perdonado la infidelidad, sin embargo, varios usuarios quedaron con las dudas y algunos hasta afirman que solo se trató de un engaño para generar polémica.

“Les cuento que mi relación con Diana acaba de terminar. Hace mucho tiempo no cogía el celular porque mantenía en mis peluquerías, mis seguidoras, que jamás creí que me traicionara. Me acabo de dar cuenta que ella eliminaba conversaciones y salía con una compañera de Santa Fe”, dijo en aquel momento.