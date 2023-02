“Perder el pelo es duro”: Kristina Lilley habla de su lucha contra el cáncer

La famosa actriz Kristina Lilley reveló en sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer de mama nuevamente. La recordada ‘Gabriela Acevedo de Elizondo’ en la novela ‘Pasión de gavilanes’ acostumbra a tener una comunicación constante con sus seguidores a través de redes sociales, en especial, de su estado de salud. Lea: “Soy una persona muy sola”: Kristina Lilley

“Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno. Rápidamente, tuve todos los exámenes, la cita con la cirujana, me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, dijo la actriz.