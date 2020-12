Había reflexionado al respecto

Bayron Velásco revela que mucho antes de que se decidiera realizar un concurso musical con fines de conscientización social, junto con varios amigos y colegas ya había conversado al respecto. “Antes que se presentara esto del concurso ya veníamos hablando de ese tema, no solo en Cartagena sino en el mundo, de los líderes mundiales que nos tienen como monigotes”, aseguró el artista urbano.

Pero fue a raíz de una frase, donde surgió su inspiración para escribir sobre la corrupción y después de ella buscó conectar palabras, algunas usadas por el alcalde William Dau para lograr llamar aún mucho más su atención. “‘Nos hicieron creer, la autoridad es la verdad, en lugar como la verdad como la autoridad’, a partir de esa frase me llovieron las ideas. Como en 30 minutos. Me puse a pensar en todos los problemas que tiene la ciudad, lo que nos ha pasado, lo que a mí me pasa, que estoy sin trabajo, sin ingresos, pasándola duro. Yo lo que hice plasmar todo y buscar palabras claves, también las que usa nuestro alcalde, para que le llegara mucho más”, asegura el talentoso músico.

Pero es hasta que Dj Dever le habla del concurso ‘Abajo los corruptos’, cuando sabe que es el momento de que Cartagena y el mundo conozcan de su sentir. “Dije como que ‘wow, nos conectamos, Tuto, Dever’. Fue algo mandado por Dios. Le dije a Dever que tenía una letra perfecta para eso y ya, la plasmamos en el estudio de Passa Passa Music”, finaliza.

“Con el dinero pienso hacer más proyectos, música, ayudar en mi casa y a mi grupo de trabajo”; Bayron Velásco.