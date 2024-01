Peggy Gou, la famosa DJ surcoreana que llegará a Colombia

Medellín vibrará con el mejor repertorio de la DJ surcoreana Peggy Gou, interpretando sus grandes éxitos como ‘It Goes Like Nanana’, ‘Starry Night’ y ‘I Go’.

La Solar promete una edición con grandes novedades. En el 2024 se presentará por primera vez en Colombia el dúo estadounidense The Chainsmokers reconocido por sus éxitos ‘Something Just Like This’, ‘Closer’, ‘Don’t Let me Down’, entre otros. De igual forma, debutan en el país el mexicano Adriel Favela, el DJ Alok, el rapero Channel Tres y Kasablanca.

Por su parte, para el productor argentino Bizarrap, el rapero Sen Senra, la reina del dembow dominicano Tokischa, el DJ noruego Alan Walker, el dúo ucraniano Artbat y el DJ inglés Jonas Blue será la primera vez que se presenten en la ciudad de la eterna primavera.