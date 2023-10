‘Pedro el escamoso’ vuelve con una tercera temporada en el 2024

Desde hace algunos meses arrancaron las grabaciones de la tercera temporada de ‘Pedro el escamoso’, la exitosa telenovela del Canal Caracol protagonizada por Miguel Varoni, de la cual, ahora se conocen más detalles. Se trata de una de las producciones más exitosas de los inicios del Canal Caracol, y que en su momento, después del fenómeno de ‘Yo soy Betty la fea’, se convirtió en una de las telenovelas colombianas más vistas en el mundo.

Una primera temporada de más de 360 capítulos, es original de Luis Felipe Salamanca, producida por Dago García, emitida por primera vez entre 2001 y el 2003, como una respuesta al fenómeno de 'Yo soy Betty, la fea'.

Es la historia de Pedro Coral Tavera, que en su momento fue un cambio en el melodrama alejándose del típico galán de telenovela colombiana, que no es millonario, no es guapo, tampoco viste bien y mucho menos baila bien. Pero lo que conectó mucho con el público, en especial los migrantes latinos en Estados Unidos, es que Pedro Coral o ‘Mi Momporris’ como le decía a sus mejores amigos, es que se le medía a todo, aunque no supiera absolutamente de la labor a la cual se comprometía, con el compromiso de hacerlo lo mejor posible.