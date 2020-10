A Sandra Reyes la doctora Paula Dávila le cambió la vida. Si bien, Sandra ya era una reconocida actriz de la televisión en el año 2000 cuando se iniciaron las grabaciones de ‘Pedro El Escamoso’, durante las últimas dos décadas, el amor y cariño del público se basan en su protagónico de esta telenovela que este miércoles, a las 9:30 p.m. vuelve a la parrilla del Canal Caracol.

No niega su sorpresa y de cierta manera extraño, “Primero porque ya han pasado 20 años, y no me veo igual que hace tanto tiempo (risas), y cuando empezaron la promoción de esta repetición, empezaron a llegar a mi cabeza recuerdos que no sabía que aún tenía en la cabeza, de todo lo que vivimos grabándola, y todo lo que sucedió con el público, tanto dentro como fuera del país”, aseguró Sandra Reyes.

Lo que reconoce es la emoción de volverla a ver al aire, confesando que no la ha podido ver completa, “Cuando empezaron a presentarla, nosotros seguíamos grabando y dividíamos el tiempo entre las grabaciones y el estudio de las escenas, así que no podíamos ver lo que salía al aire. Las siguientes repeticiones siempre las daban en horarios imposibles de seguir, por lo que ahora, creo que si podré verla”.

No le sorprende que repitan ‘Pedro El Escamoso’, lo que la asombra es que no lo hubieran hecho antes, “Siento que es un buen momento para volver a verla. Por un lado, fue una telenovela muy divertida, y porque Pedro puede llegar a las nuevas generaciones que están inmersas en un molde, para mostrarle cómo se puede ser auténtico, cómo se puede ser único, completamente fuera de lo común y que esto nada tiene de malo”.

No la verá sola, será un plan de familia, junto a su hijo, quien siempre ha visto como en la calle suelen felicitar a su mamá por su papel como Paula Dávila, pero que nunca ha tenido la oportunidad de ver, ese personaje clave en la historia profesional de Sandra Reyes.

“Lo que más tengo presente es el cariño que he recibido por el personaje Paula Dávila. La gente, tras 20 años, me sigue y mucha me sigue por ese personaje. Me parece también bien interesante volver a estar como esa popularidad. No me cabe la menor duda de que volverá a ser todo un éxito”.

Hace rato no protagoniza una producción en televisión, hace más de dos años no trabaja en televisión, por lo que verse de nuevo en pantalla tiene una emoción especial, recordando lo duro que fueron las extensas jornadas de grabación, de las que siempre recuerda que eran tan divertidas, que se retrasaban por las risas y los chistes constantes.

“Ensayando las escenas, marcando los tiempos, siempre nos divertíamos muchísimo. Se nos iba el tiempo mamando gallo. Es muy lindo recordar todos esos momentos, porque siempre estaré muy agradecida con este personaje, que significó un antes y un después en mi carrera”.