Paulina Rubio se pronunció sobre incidente en la playa: “Es un montaje”

“Lo que muchos hacemos en un lugar privado, ella lo hace en la playa, a la vista de todos, apartada de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha y finalmente lo hace. No lo piensa y no ha podido aguantar el apretón”, dicen los conductores del programa, mientras aseguran que la cantante usó “piedras para limpiarse”. (Captan a Paulina Rubio haciendo sus necesidades en plena playa)

“Es un fotomontaje. No pues ¡wow!, me subo a la ola del ‘trending topic’. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, dijo con el humor que la caracteriza.

Agregó que: “Las fotos y las imágenes no son reales. Ve el color del pelo, yo ahora no estoy con ‘Colate’, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la cac... tampoco es mía”, afirmó la ex Timbiriche.

Finalmente, la cantante de 51 años aseguró que los malos comentarios la tienen sin cuidado y que se ha reído mucho con los memes en las redes.