Participantes de ‘A otro nivel’ se unen para crear música en cuarentena

Para nadie es un secreto que la crisis económica por la propagación de COVID-19 en el país ha afectado a diferentes sectores, entre esos el conformado por el gremio de artistas. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que estos aprovechen la cuarentena para crear más música y regalarle a sus seguidores un poco de entretenimiento en medio de la emergencia sanitaria.

Byordy, el cartagenero que ha dejado el nombre de la ciudad en alto con su participación en ‘A otro nivel’, es uno de los cantantes que disfruta de su tiempo libre con su familia y componiendo música, mientras se reactivan las grabaciones del reality que fueron suspendidas como medida para evitar más contagios. (Lea aquí: El cartagenero Byordy volvió a descrestar con su salsa en ‘A otro nivel’)

Este artista de la nueva generación de la salsa se unió a Reynell y a Alexa, otros participantes destacados del programa, para interpretar el cover ‘Si ella te quiere’, de David Bisbal y Aitana. Pero ¿de quién fue la idea? El Universal habló con Byordy quien nos dio más detalles de la producción del tema.

“Nos inspiramos y nos llega mucho la canción por la letra, pues se trata de una canción romántica que nos quedó al pelo hablando a nivel interpretativo. La verdad nos llegó mucho”, dijo el cartagenero.

Agregó que “la idea la tuvo Reynell, artista urbano de Santa Marta, que desde que comenzamos en ‘A Otro Nivel’ quisimos hacer una fusión juntos, pero no alcanzamos por la suspensión del programa. Sin embargo, me contactó y me encantó la idea, posteriormente también fue invitada Alexa Colorado, otra participante, y empezamos a trabajar cada uno desde su casa”.