Participante de ‘Survivor: la isla de los famosos’, en el hospital tras pelea

Una de ellas fue la actriz Tania Robledo, quien aseguró haber dado lo mejor de sí en la competencia. Además, lanzó una frase que colmaría la paciencia de la atleta Lina Real, quien no la considera ‘santo de su devoción’: “Aquí nadie es más que nadie”.

El cantante y actor Juan Palau les aconsejó a los compañeros más esfuerzo físico y estirarse a la hora de pasar el agua para las próximas pruebas, sin embargo, no todos se tomaron la sugerencia de la mejor manera. Lea también: Ellas son las bellas mujeres que estarán en ‘La Isla de los Famosos’

Pero las cosas no salieron como las planearon. Tras la derrota, los integrantes regresaron con los ánimos por el suelo.

Lina estalló contra Tania, diciendo que le había colmado la paciencia, este fue el inicio de una discusión que fue subiendo de nivel. En un punto de la contienda, la actriz mencionó a los hijos de la atleta luego de recriminarle que tenía un ego muy grande. Le puede interesar: La delicada razón por la que Manuela Gómez salió de ‘La Isla de los Famosos’

Real no se lo tomó nada bien, no obstante, el enfrentamiento no trascendió gracias a los intentos de los compañeros de apaciguar las aguas.

Hubo un momento en que la actriz Robledo, quien se encontraba sentada en el tronco de un árbol que estaba en el piso, se levantó, pero el terreno irregular le jugó una mala pasada, pues terminó cayendo y maltratándose la mano.