Participante de La casa de los famosos fue “drogada” en el reality

“El día de hoy, mientras estaba dando una entrevista me llegó este instructivo de notificación donde básicamente a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a La Casa de los Famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación con alguien de producción donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona, pero igual hoy vamos a mencionar muchos nombres y vamos a contar una historia que en realidad no comienza en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, sino que comienza desde el año pasado”, dijo la actriz.

La concursante destacó que su participación en el programa fue motivada por necesidades económicas, después de que su esposo fuera despedido injustamente días antes de comenzar un proyecto. Afirmó que la imagen que se proyectó de ella en el reality no representa su verdadera personalidad y que está dispuesta a emprender acciones legales. La actriz dijo que tiene pruebas de que, incluso, estuvo secuestrada dentro de la casa y que está lista para proceder legalmente. “La médico que tienen adentro te medica, te entregan ansiolíticos sin abrirlos frente a ti, estoy segura de que un día incluso me drogaron, les dije que no quería tomarme una pastilla y me dieron una, de repente yo veía doble estando encerrada en la suite”, dijo Thalí. Lea aquí: Julián Trujillo se estrena como líder de La casa de los famosos

En respuesta a estas acusaciones, Telemundo emitió un comunicado en el que afirmó que la seguridad y la integridad de su talento son su prioridad principal. Aseguraron estar investigando las alegaciones de García y tomarán medidas adecuadas según corresponda. “La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García”, dijo la televisora, según cita People en español.