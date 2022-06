Paris Hilton “rechazó” a Joe Biden por Britney Spears

“De hecho, me pidieron que fuera DJ para el presidente Joe Biden y todos los demás presidentes del mundo, pero esto era más importante para mí”, dijo Paris en el último episodio del podcast ‘This is Paris’, que se lanzó el viernes, un día después de la boda de Britney y Sam.

“Lo mantuve en secreto toda la semana. Literalmente, no le dije a nadie, ni siquiera a las personas a las que les pedí los vestidos que me enviaron, todo mi equipo, mi glamour, mi conductor, todos. No voy a entrar en detalles porque fue la noche de la novia princesa y esa es su historia para contar, pero todo lo que puedo decir es que estoy increíblemente feliz por ella”, dijo.

“Son una pareja hermosa, simplemente resplandeciente, y realmente conmovió mi corazón verla tan feliz y libre”, aseguró sobre el matrimonio de la intérprete de ‘Toxic’.

A propósito de la boda, también fue noticia porque el exmarido de Britney Spears, Jason Alexander, intentó interrumpirla.