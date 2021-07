La famosa empresaria, Paris Hilton, despertó con miles de mensajes en sus cinco iPhones luego de que el portal Page Six asegurara que estaba embarazada de su primer hijo. Sin embargo, fue la misma empresaria quien, horas después, desmintió la información a través de su podcast This is Paris: “Todos mis iPhones estaban explotando, los cinco. Escuché a personas de las que no había tenido noticias en años. ¡Gracias a todos por todos los mensajes!”, dijo Paris.

Según los medios de comunicación, la heredera se sometió a varios tratamientos de fecundación in vitro para convertirse en madre, pero la falsa notica de la dulce espera trascendió tan alto que muchos lo relacionaron con los preparativos de su matrimonio con Carter Reum.