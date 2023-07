“Para mí es un papacito”, novia de Jhonny Rivera a críticas por su relación

Lo que más sorprende de la pareja no es que ambos sean músicos ni nada por el estilo, sino que la cantante, también de música popular, es 29 años menor que Jhonny. Esto se ha convertido en un torbellino de críticas y malos comentarios por parte de algunos de sus seguidores quienes creen que la relación no está fundamentada en el amor, sino en el interés. Lea: ¡Jhonny Rivera está enamorado! Esta es su novia de 20 años

En el apartado de la pregunta un usuario escribió: “Usted seguro está por la plata, ni que él fuera un papacito”, dando a entender que la relación entre Jhonny Rivera y Jenny López es una relación de interés monetario.

Inmediatamente, la joven realizó un video que subió a sus historias de Instagram donde respondía a este comentario, y expresó que desde que grabó las historias donde hizo pública la relación, sabía que iban a llegar comentarios de personas malintencionadas, pero también de personas apoyándolos a ambos. Lea: ‘Te amo en silencio’, el nuevo sencillo de Jhonny Rivera que es tendencia

“Yo no me voy a poner a discutir con nadie porque cada quien está en su derecho de pensar y opinar lo que quiera, para mí sí es un papacito se ganó mi corazón, el sólo ver su sencillez, su nobleza, lo carismático que es, su sentido del humor, como trata a su mamá, su familia, como me trata a mí, me rectifica cada día que es un ser humano maravilloso”, expresó Jenny López en respuesta al mensaje del internauta.