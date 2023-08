Para coleccionistas, los más grandes éxitos de la carrera de Aerosmith

Celebrando cinco décadas de los más grandes himnos y algunos de los éxitos más reconocibles de todos los tiempos, Aerosmith (Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Brad Whitford y Joey Kramer), cuatro veces ganadores del Grammy y leyendas del rock de Boston con certificación de diamante, han lanzado su colección definitiva de Grandes Éxitos a través de UMe/Capitol.

Por primera vez en la exitosa historia del grupo, la edición Super Deluxe de Greatest Hits reúne una lista de 44 de sus mejores canciones, que representan cada época de Aerosmith. Desde los éxitos del Top 10 de los 70, “Dream On” y “Walk This Way”, además de una impresionante versión de “Toys In The Attic”, pasando por la línea de bajo característica de Hamilton y la icónica introducción de Joe Perry en “Sweet Emotion”, hasta su dominio de la radio rock de los 90 con “Crazy”, “Cryin” y “I Don’t Want To Miss A Thing”.