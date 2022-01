“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera allá con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien”, comenzó diciendo la artista mexicana.

Agregó que “me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo por dos o tres semanas, y en realidad no puedo caminar muy bien. Me da mucha tristeza no poder estar con ustedes porque saben que nunca les he fallado, discúlpenme”.

El comunicado difundido por su representante, Francisco Torres, decía: “La señora Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas derivado de un procedimiento médico que se le realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que se le venía presentando en el nervio ciático”.

Esta sería la segunda crisis de salud de la intérprete mexicana, quien en diciembre pasado causó consternación tras pasar por terapia intensiva tras sufrir problemas respiratorios a causa de una importante enfermedad.