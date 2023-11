Papoman busca conservar su esencia con ‘No siento miedo’

Milton Torres más conocido como Papoman es uno de los cantantes con más trayectoria en el género de la champeta. A pesar del pasar de los años y los nuevos ritmos que se van uniendo a la champeta, el cantante sigue conservando esa esencia que lo caracteriza. Lea: ¡Otra mujer en la champeta! Papoman anuncia canción de su hija

Esta vez presenta su nuevo sencillo ‘No siento miedo’ junto a Jordany the producer. La canción fue producida en Miami y escrita por Bryan la lírica. Una canción que promete mucho y que está hecha para dedicar. En entrevista con El Universal, el artista expresó: “esta es una champeta que se puede dedicar, ya que la champeta hoy en día no se dedica porque no tienen letra”.

“La hice mía y no precisamente quitando su ropa, la hice mía quitándole las ganas de conocer a alguien más. Toque su alma antes que a su piel y que al besar su boca”, la canción empieza con esta estrofa. Lea: La cruel ofensa de un influencer cartagenero a actriz de RBD

Papoman se sigue consolidando como uno de los grandes artistas de la champeta y por seguir conservando su ritmo en cada una de sus canciones. ‘No siento miedo’, tiene video oficial, el cual ya cuenta con 9,721 vistas y está disponible en todas las plataformas digitales.

Escúchela aquí: