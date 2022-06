Paparazzi demandó a Dua Lipa por publicar foto que él le tomó en la calle

El fotógrafo también pidió que la cantante no use sus imágenes en el futuro. La foto ya no aparece en las cuentas de la artista.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa es denunciada por una situación similar. En 2019 la agencia Integral Images la denunció por publicar, sin su consentimiento, una imagen que le hizo uno de sus fotógrafos. Le puede interesar: Dua Lipa anuncia concierto en Colombia

La cantante de éxitos como Levitating, Physical, Break my heart y One day, se presentará el 18 de septiembre en el parque Salitre Mágico de Bogotá en medio de su gira mundial Future Nostalgia.