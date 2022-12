Papá de Britney Spears rompe el silencio: “No sabía si viviría”

Spears dejó claro en más de una ocasión que su familia le arruinó la vida, sobre todo su padre. De hecho, hace unas semanas fue su último ‘ataque’: “Lo diré hasta el día que me muera... ¡Mi familia arruinó mi vida! ¡Ellos me trataron como a un perro! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo”.