Paola Jara contó detalles sobre su relación con los hijos de Jessi Uribe

Recientemente, Paola Jara abordó oficialmente este tema en una entrevista con Eva Rey, en su programa “Desnúdate con Eva”. La cantante no tuvo reparos en responder preguntas personales, revelando detalles sobre su relación con los hijos de Jessi Uribe. Lea: Jessi Uribe habló de su exesposa y le calló la boca a más de uno

Paola Jara y Jessi Uribe, una de las parejas más comentadas en la industria musical colombiana, han enfrentado diversas controversias desde que hicieron pública su relación hace varios años. A pesar de las críticas en medios públicos y digitales, decidieron unir sus vidas en matrimonio, enfrentando juntos las adversidades que surgieron debido a sus familias y relaciones pasadas. Lea: ¿Mala madrastra? Paola Jara no hablaría con los hijos de Jessi Uribe

Durante la conversación, Paola Jara describió a los niños como “adorables” y aclaró que no había tensiones ni falta de respeto entre ellos.

Explicó que se lleva bien con los hijos de su esposo y que ha disfrutado de momentos agradables con ellos. Aunque al principio se sintió nerviosa por cómo sería la dinámica, con el tiempo descubrió lo “lindos y tranquilos” que eran, y destacó que respeta el rol de madre de los niños. Lea: Le llueven críticas a Paola Jara por el “pescado sudado” que le hizo a Jessi Uribe

“Yo respeto muchísimo, él es el papá, yo simplemente soy la esposa. Los niños tienen su madre, entonces cuando estoy con ellos los disfruto y disfruto de los momentos que podemos compartir”, afirmó, agregando en el mismo espacio: “No, no cuesta conectar. Al principio sí, claro, estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar, y más por todo lo que había, pero ellos lindos, tranquilos y amorosos, entonces no ha sido para nada difícil”.

Por su parte, Jessi Uribe también ha hablado sobre la relación entre Paola Jara y sus cuatro hijos en una entrevista previa con La Red. El cantante expresó que todo fluye correctamente y que disfrutan de momentos bonitos como familia, agradeciendo a Dios por la armonía que existe en su hogar. Lea: En un “triángulo amoroso” la reveladora confesión de Jessi Uribe