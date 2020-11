Cansada de los comentarios de algunos seguidores sobre sus cirugías estéticas, Paola Jara aprovechó sus redes sociales para hablar del tema.

Aunque en varias ocasiones la artista de música popular ha confesado que se sometió a una mamoplastia, una rinoplastia y una miniliposucción en la cintura, volvió a tocar el tema reiterando que no tiene implantes en su cola.

“Voy a cerrar con esta pregunta que me la hacen mucho. Yo no tengo implantes. Yo ya he hablado de cuáles son las cirugías que tengo. No inventen más porque no me he hecho nada más”, manifestó Jara a través del juego de preguntas en Instagram.