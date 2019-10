¿Paola Ariza y el gringo, Brian Harrington, ya tendrían nuevo amor?

Cabe recordar que Brian y Paola se conocieron hace algunos meses y mantuvieron una relación vía chat, sin embargo, todo se vino abajo cuando el hombre decidió viajar a Barranquilla para conocerla, pues según él, fue así como descubrió que todo fue una mentira en la que ella se aprovechó de su amor y le robó una gran cantidad de dinero. Ahora, la mujer es llamada la ‘Pela viejo’ en redes donde también ha sido amenazada por personas desconocidas que defienden al extranjero.

“La mayoría de la gente que me escribe por redes sociales me dice que soy lo peor y que Brian es la víctima. Él me ofendió, me humilló y debe pagar por eso. Por fortuna mi familia confía en la persona que soy. Tengo mi conciencia tranquila y en mi ciudad no he tenido que acostarme con alguien por plata. En mi barrio y en todas partes me amenazan de muerte”, dijo Paola en entrevista hace algunos días.

