“Te voy agradecer que me pagues, estoy dispuesto a lo que sea. Quedamos en que un mes, se metió la pandemia y te esperé 5 meses. Andas con celular caro, te he visto que has sacado video musical. Necesito que tu me resuelvas mi plata porque a mi no me la regalan”, dijo el cantante.

Agregó que “Ahí tengo la letra que me firmaste con tu fiador y la voy hacer valer como no me pagues. Te doy hasta el sábado, pero con mi plata no te vas a quedar Paola Ariza”.

Tal parece que la modelo tiene bloqueado de sus redes al joven y no le contesta ninguna llamada, por lo que este no tuvo más remedio que compartir el video en la web y exponer a la barranquillera.

Como era de esperarse, el clip se volvió tendencia este viernes y ha recibido cientos de mensajes de usuarios criticando a Paola y principalmente al cantante por prestarle plata a la “pela viejo”, mientras que otros aseguran que puede tratarse de una estrategia de Ariza para ganar más fama.