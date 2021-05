Preocupada y en la incertidumbre. Así está desde este lunes Cristina Hurtado, quien reveló que su padre está internado en una unidad de cuidados intensivos por COVID-19.

La presentadora de ‘Guerreros’ dio la triste noticia a través de una publicación en Instagram en la que aparece junto a su progenitor y cuenta cómo han sido sus días debido a la batalla de su padre contra el virus.

“Hoy enfrentamos lo que muchas personas y familias han padecido, la incertidumbre y el miedo de un monstruo llamado covid-19, mi padre se encuentra en una UCI luchando por su vida!

No puedo explicarles la angustia, impotencia y dolor tan grande que sentimos”, comenzó diciendo.

Agregó “por favor esto es una realidad que mucha gente aún no entiende hasta que algo trágico sucede! Hoy decido contarles esto para que no bajemos la guardia, nos sigamos cuidando con todas las recomendaciones de salud pública, el hecho de tener vacunas en nuestro país no es garantía de inmunidad, falta muchísimo para que lleguemos a eso”.