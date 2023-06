¿Padrastro?: el polémico calificativo de Andrea Valdiri a Saruma

La Valdiri no fue la excepción. La creadora de contenido quiso destacar la importancia de su esposo, Felipe Saruma, en la crianza de sus dos hijas, Isabella y Adhara, quienes a pesar de no ser hijas biológicas del bumangués, le tienen un gran cariño. Lea aquí: ¡Ni el feliz cumpleaños! Críticas a Lowe León por no felicitar a Adhara

Sin embargo, los comentarios negativos no tardaron en llegar cuando Andrea Valdiri le entregó una bolsa de regalo roja con un moño negro en la que se lee el mensaje en la tarjeta: “La felicidad está en ser padrastro”, refiriéndose a la relación que tiene con sus hijas.

“Decepcionada con que Andrea lo llame padrastro, simplemente le hubiese dado el regalo y ya, creo que no había necesidad de ese título. Es más papá que el propio pae.”, “¿Padrastro? Ese título no le queda nada bien Saru es un excelente Papá.”, “Papá no es el que engendra, es el que cría! Y Felipe se ganó el título de papá hace rato! No le cabe el título de padrastro”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores en las redes, quienes se mostraron inconformes con el calificativo que la influencer dio a su pareja. Lea aquí: Video: El mensaje de Felipe Saruma a Adhara: “te voy a amar hasta morir”

Es importante mencionar que en abril de este año se reveló el resultado de la prueba de ADN realizada a Adhara, la hija de la influencer, y que confirmó que Lowe sería el padre de la menor. Sin embargo Saruma ha desempeñado un papel paternal en la vida de Adhara.