¡Ozuna se casa!

“Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y querría casarme hacer rato, pero estaba esperando un momento especial”, comenzó diciendo el cantante.

Agregó que “No ha sido fácil; han sido ocho años casi ya de, no de matrimonio, pero sí de noviazgo. Altas y bajas, pero siempre firme con mi familia; siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos”.

Finalmente, destacó que “Trabajo por mis hijos, por mi esposa que me aman en cualquier circunstancia; están conmigo siempre y nunca no me han abandonado, en cualquier momento, cuando no tenía nada y ahora que tengo”.

Hasta el momento no se conocen más detalles de la boda, pero se espera que sea pronto.